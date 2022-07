Marta Fascina? Si avvicina e... "raptus" con Silvio Berlusconi, cose mai viste

05 luglio 2022 a

Silvio Berlusconi e Marta Fascina più uniti che mai. Dopo le finte nozze, il leader di Forza Italia e la compagna hanno condiviso su Tik Tok un loro bacio appassionato. Nel video si vede la deputata azzurra avvicinarsi al Cavaliere e stampargli un bacio in bocca. Il tutto mentre di sottofondo si sente Massimo Boldi, autore del filmato, gridare alla coppia: "Con la lingua". Stando a Dagospia il video risalirebbe alla festa dello scudetto del Milan. Ad avvalorare questa tesi, l'abbigliamento della 32enne.

I due sono convolati a finte nozze (il matrimonio non è stato nulla di civile, quanto più una festa per suggellare la loro relazione) a marzo nella Villa Gernetto, a Lesmo in Brianza. Presenti alla cerimonia tutti i parenti della parlamentare di Forza Italia, mentre dalla parte di Berlusconi erano presenti il fratello Paolo, i figli Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti.

Sempre di un matrimonio, non il loro, si parla in questi giorni. Ed è l'unione civile tra Francesca Pascale, ex di Berlusconi, e Paola Turci. La coppia si è sposata a Montalcino, nel Castello di Velona. La showgirl e la cantante hanno invitato pochissimi ospiti e tra loro mancava il Cavaliere.

