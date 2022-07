Rita Dalla Chiesa smaschera le colleghe: "Hanno paura di perdere il posto. Per il potere..."

07 luglio 2022 a

Come è noto, ve ne abbiamo dato conto anche su Libero, Rita Dalla Chiesa è finita nel mirino dei soliti idioti. Insulti, minacce e sfregi per aver difeso Giorgia Meloni. Una vicenda di cui la conduttrice ha parlato in un'intervista concessa al settimanale Nuovo, colloquio in cui si è parlato anche del suo prossimo ruolo televisivo, quello di opinionista al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, già in palinsesto per la prossima stagione.

Ma qui, si parla degli insulti ricevuti dalla Dalla Chiesa. La quale tuona: "Accetto che mi vengano dette certe cose, ma non si devono azzardare a toccare un membro della mia famiglia o la mia dignità". Già, perché gli haters hanno insultato anche i suoi affetti.

Ma c'è di più. Il punto è che diversi esponenti politici hanno difeso Rita Dalla Chiesa per il vergognoso trattamento che ha subito. Ma le colleghe non lo hanno fatto. Un pesantissimo silenzio. E così, la Dalla Chiesa coglie l'occasione dell'intervista a Nuovo per scoccare una frecciata sufficientemente velenosa ai volti televisivi che hanno taciuto: "Loro sono attaccare al potere e hanno una paura tremenda di perdere il posto al sole, io invece no. Per questo motivo dico sempre quello che penso". E ancora, ha ricordato come lei, in passato, si sia comportata in modo differente: "Le difendo sempre quando viene tolto loro un programma ingiustamente o vengono coinvolte in falsi gossip", conclude Rita Dalla Chiesa. E chi ha orecchie per intendere, intenda.

