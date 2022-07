L'Aria che tira, Delmastro fa a pezzi la sinistra: "Ideologismo talebano"

08 luglio 2022 a

Lo ius scholae agita e non poco la politica italiana. Di fatto il pressing della sinistra sull'esecutivo Draghi per l'apprvazione della cittadinanza ai figli degli immigrati non trova d'accordo tutte le forze politiche. E Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è tra i più forti oppositori di questa nuova chimera inseguita dalla sinistra rossa.

E di fatto su questo punto è andato in scena a L'Aria che tira estate lo sfogo di Andrea Delmastro di Fratelli d'Italia: "Per noi il conseguimento della cittadinanza è il sigillo finale del percorso dell'integrazione". Parole molto chiare che definiscono bene la posizione del partito di Giorgia Meloni sulla cittadinanza da "regalare" agli immigrati.

Poi, sempre Delmastro ha sottolineato l'ideologia talebana della sinistra che di fatto usa questi temi per racimolare consensi nel proprio elettorato: "Lo ius scholae noi lo contestiamo nel merito. Per quale motivo, se non per un tasso di talebanesimo ideologico, uno solo dei due genitori può fare l'istanza?". Lo isu scholae sarà un terreno di scontro importante su cui si scorneranno le forze della maggioranza. Anche la Lega di fatto è abbastanza critica su questo tema. È altamente probabile che tutto ciò potrebbe esplodere in una lotta in Parlamento con qualche spaccatura sul fronte dell'esecutivo con esiti davvero imprevedibili.

