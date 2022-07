Maria Giovanna Maglie asfalta Calenda: "Per lui la politica...", terminale

10 luglio 2022 a

"Certo, ho capito, per Carlo Calenda la politica è avere Walter Ricciardi al Ministero della Sanità. Voi potete anche regolarvi diversamente": l'attacco contro il leader di Azione arriva da Maria Giovanna Maglie, che ha espresso il suo pensiero su Twitter. In allegato al suo commento un video in cui Calenda sottolinea il proprio apprezzamento per l'accademico, consulente del ministro Roberto Speranza.

Ricciardi è uno dei più rigidi dal punto di vista delle regole anti-Covid. Tanto che qualche giorno fa, di fronte all'ondata che ci sta investendo, ha detto: "E' chiaro che se tu hai un nemico così agguerrito, che si trasmette mediamente a sedici persone, e quindi se entra in una stanza o se sei a contatto con persone suscettibili ognuna ne infetta sedici, tu devi alzare e non abbassare le misure di sicurezza”.

Secondo il consulente di Speranza, insomma, bisognerebbe fare un passo indietro. Cosa che non sta accadendo non solo nel nostro Paese ma anche altrove: "Tutti i Paesi, non soltanto l’Italia, hanno praticamente rinunciato a combattere il virus e il virus naturalmente festeggia e ce la fa pagare”. Tra l'altro secondo lui quello che sta avvenendo in queste settimane era evitabile; "L’estate sarà purtroppo turbata da questa ondata che ci potevamo evitare".

