Deva Cassel, paura per la figlia di Monica Bellucci: sfila in passerella e si accascia

10 luglio 2022 a

a

a

Paura per Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, che si è sentita male dopo aver sfilato all'evento "Alta Moda Donna" di Dolce e Gabbana lo scorso sabato sera in piazza Duomo a Siracusa. La giovane ha accusato un malore, ma non sono ancora note le cause. Potrebbe essere stata la tensione o anche solo il caldo forte oppure un abbassamento di pressione. Era appena scesa dalla passerella dove aveva sfilato, quando Deva si è accasciata a terra.

"Forse prima...". Il grande sospetto sulla morte di Andrea: che cosa non ci stanno dicendo

A riprendere il terrificante momento è un video pubblicato sui social da "Siracusanewsofficial". Nel breve filmato si vede la ragazza che viene aiutata a rialzarsi da alcune delle persone presenti all'evento. Poi viene accompagnata nel backstage dalla direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, e da alcuni uomini dello staff.

Per fortuna, però, la modella si è rimessa in poco tempo. Sembra insomma che non si sia trattato di niente di grave: la sfilata, infatti, è proseguita con le altre modelle. Tra i vip presenti all'evento Sharon Stone, Mariah Carey, Drew Berrymore, Heidi Klum, Emma Roberts, Lucy Hale, Helen Mirren, Christian Bale e la stessa Monica Bellucci, che avrà quindi assisitito alla scena. Piccolo incidente a parte, l'evento ha attirato tante attenzioni a livello internazionale. I due stilisti hanno fatto sapere che, scegliendo la Sicilia come location, il loro scopo era quello di tornare alle origini.

Treviso choc, Alessia morta in pochi giorni a 17 anni: cosa l'ha stroncata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.