Roberto Burioni recidivo: "Cosa penso quando vedo una donna brutta"

Non è la prima volta che Roberto Burioni scivola rovinosamente, facendo battute infelici, sull'aspetto fisico delle donne. Finito nella bufera per un tweet in cui ridicolizzava una ragazza disabile che aveva difeso su Twitter il leghista Alex Bazzaro, in realtà il virologo, nel 2018 era stato messo sotto accusa per un'altra dichiarazione. Questa: "Quando in giro vedo una donna brutta la guardo sempre con attenzione. Nel 99,9% dei casi mi rendo conto che se si curasse, se dimagrisse e via dicendo non diventerebbe bella, ma certo di aspetto non sgradevole. Una volta che si è non sgradevoli la partita è aperta. Fidatevi".

Allora il virologo rispondeva a un tweet di Ester Viola sulla lettera di una lettrice di Vanity fair che si lamentava di non riuscire a trovare un compagno perché meno bella delle amiche. E allora come oggi il risultato fu una valanga di commenti del popolo social fra l'ironico e l'indignato, che hanno portato lo scienziato prima a cancellare le frasi finite sotto accusa e poi, in un tweet successivo, a ri-condividerle insieme a qualche spiegazione dal tono decisamente piccato. E ben poco pentito. "Una ragazza scrive a Ester Viola lamentandosi perché le brutte non trovano l'amore. Io le rispondo dicendo che le brutte (e i brutti) sostanzialmente non esistono. Parte un casino che mi insegna 1) a parlare solo di vaccini 2) a non temere solo gli antivaccinisti". Ma evidentemente non ha imparato la lezione...

