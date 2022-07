Ilary Blasi, "dove è scappata": un minuto dopo la rottura... schiaffo a Totti

Francesco Fredella 13 luglio 2022 a

Sembra che adesso Ilary Blasi, travolta dalla bufera mediatica della separazione, sia volata lontano dall'Italia. Esattamente, da rumors, sarebbe in Tanzania con i figli e la sorella Silvia. Sole, mare, relax. E, soprattutto, lontano dal frastuono della città. Lontano da Roma, teatro della separazione da Totti. La notizia arriva da fonti vicine alla coppia che ieri ha ufficializzato la separazione. Definitivamente. A quanto pare, però, entrambi non vogliono parlare. Silenzio assoluto.

Ed è atteso da tutti il nuovo numero di Chi, in edicola da domani, che racconta con un servizio fotografico la notte che l'ex capitano della Roma ha trascorso con Noemi. Ma il quotidiano diretto da Signorini parla anche di uno scambio di messaggi sospetto che Totti avrebbe scoperto. Non si sa di chi possa trattarsi, ma pare che la crisi era nell'aria da tempo. Il primo a raccontare qualcosa che non andava è stato Roberto D'Agostino, qualche tempo fa. Una spifferata era arrivata a Dagospia.

Esplosa improvvisamente durante la coda del Gf vip di Signorini. Smentita categoria della Blasi che aveva pubblicato un video con Totti. Ma non è bastato a placare gli animi e le malelingue. Ne hanno parlato tutti. Troppo. Poi è arrivata la notizia di ieri legata all'anticipazione di Chi, il resto è storia di queste ore. Come sappiamo. Intanto, la Blasi ha deciso di partire lasciando l'Italia. E lasciando alle proprie spalle il rumore di una separazione che fa parlare tutti.

