Ilary Blasi, Fabrizio Corona: "Parole fuori luogo", attacco senza precedenti

Fabrizio Corona adesso si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Dopo la rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, l'ex agente dei paparazzi mette nel mirino la conduttrice. Dopo lo scontro epico al Grande Fratello Vip, c'era attesa per capire quale fosse stata la reazione di Corona alla fine della storia ventennale tra la Blasi e l'ex numero 10 della Roma.

Corona non ha deluso le aspettative e ha immediatamente attaccato la Blasi: "Le sue dichiarazioni come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi. Quando lei lo ha fatto per 20 anni", ha affermato Corona.

Ma non finisce qui. Sempre Corona ha parlato anche dei problemi legati all'esposizione dei figli della coppia in questa vicenda: "Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente ma la decisione di esporli sempre è stata la loro". Infine un post scriptum: "La separazione di Totti e Blasi ha riaperto un mercato portando soldi e lavoro per fotografi e carta stampata".

