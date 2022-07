Concita De Gregorio, "avete visto Totti e Blasi?": lo schiaffo a Giuseppe Conte

13 luglio 2022 a

La crisi di governo, quella di Mario Draghi e Giuseppe Conte, secondo Concita De Gregorio, somiglia molto a quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Solo che quest'ultima è arrivata a un punto finale, la separazione. Di come andrà a finire tra il premier e il leader del Movimento 5 stelle, invece, non sappiamo ancora nulla. Anche se la conduttrice di In Onda, su La Stampa, pensa che alla fine si andrà avanti. "Una crisi è una crisi, a ben cercare c'è sempre un tradimento". E il "comunicato congiunto" del Capitano giallorosso e della conduttrice, "vale 'verifica di governo'".

Tant'è, tornando alle questioni politiche, continua la De Gregorio, "il dilemma (per Conte, ndr) è reale, perché è vero che è bello far valere i principi, la base li reclama, ma è anche vero che bisognerebbe non estinguersi. Consola sapere che Alfonso Pecoraro Scanio sarà della partita, in onore alle virtù ambientaliste del Nostro, ma non basta. L'ipotesi di appoggio esterno, altra reminiscenza veterodemocristiana così insolita per un movimento nato dal Vaffaday, non dal Masifiguriday, ha immediatamente eccitato i veterani della comitiva".

Quindi Concita affonda i tre leader del centrodestra: "Silvio Berlusconi ha difatti convocato un vertice a domicilio, a Villa San Martino: è chiaro che se Conte esce i suoi posti al governo andranno redistribuiti. A una nuova mano di carte corrispondono dividendi nuovi. Quelle poltrone toccano a chi resta. Ci sarebbe anche Salvini, che però al governo ci sta sulle braci, con Giorgia Meloni che prende un punto al giorno dall'opposizione" e che rappresenta "l'altra".

Come finirà? "Ma pensa te", conclude la De Gregorio, alla fine è sempre una "questione di soldi" e "di interessi".

