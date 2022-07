Controcorrente, bomba-Maglie: "Chi sono i ricoverati", ciò che pochi ammettono

14 luglio 2022 a

"E' finita una fase infelice, quella in cui c'era l'obbligo di vaccino e green pass per andare al lavoro, una misura profondamente antidemocratica, da dittatura": Maria Giovanna Maglie, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha detto la sua sulla situazione epidemiologica attuale. E, soffermandosi sulla ripresa dei contagi - dovuta principalmente alla variante Omicron 5 - ma anche sull'aumento dei ricoveri, la giornalista ha rivelato chi davvero finisce in ospedale al momento.

"Detto questo, che non significa essere no vax - ha continuato la Maglie - il generale Figliuolo se n'è andato, gli hub sono stati smontati, il Cts non c'è più. Preciso che non sto sottovalutando la ripresa dei casi ma le ospedalizzazioni sono di vaccinati fragili". Di qui la sua proposta: "Questa volta invece di scegliere l'arroganza, sarebbe meglio optare per la verità nel momento giusto, nessun obbligo e una grande attenzione alle terapie domiciliari, praticamente il contrario di quello che si è fatto l'anno scorso". Riprendendo il suo intervento a Controcorrente, la Maglie poi su Twitter ha scritto: "Basta con terrore, bugie e arroganza!".

Nel corso della trasmissione è intervenuto anche Massimo Galli che, sull'arrivo di un nuovo vaccino il prossimo autunno, ha detto: "I vaccini che devono arrivare non sono ancora arrivati e richiederanno uno sforzo organizzativo non da poco per essere prodotti e distribuiti nel quantitativo necessario. Il prossimo vaccino, quello in qualche modo aggiornato, sarà comunque verosimilmente un vaccino contro Omicron 1 mentre noi adesso abbiamo problemi con Omicron 5".

