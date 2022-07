Morto Eugenio Scalfari, addio a un fuoriclasse a senso unico: aveva 98 anni

14 luglio 2022 a

È morto Eugenio Scalfari. Lo scrive la Repubblica sulla sua edizione online e sui social. "Ciao Eugenio, un secolo di giornalismo e passione civile", si legge in un tweet di Ezio Mauro, ex direttore del quotidiano.

Fondatore de La Repubblica, Scalfari era nato a Civitavecchia il 6 aprile 1924. Influente e autorevole innovatore del giornalismo italiano, fondatore del settimanale L'Espresso e poi del quotidiano La Repubblica, è stato anche scrittore capace di spaziare dal saggio al romanzo, politico con radici azioniste, radicali e socialiste e intellettuale liberaldemocratico di spicco. Un fuoriclasse a senso unico - ricorderete tutti le sue battaglie contro Silvio Berlusconi prima e contro Matteo Salvini poi - con un passato fascista come di recente aveva raccontato in una intervista a Tiziana Panella: "Ero un Balilla moschettiere, poi un giovane fascista. Ho denunciato dei gerarchi in un articolo e sono stato espulso dal Guf (Gioventù universitaria fascista). Mi hanno espulso, non ero fascista".

Ripercorrendo i suoi primi passi nel giornalismo, scriveva qualche tempo fa in un editoriale su La Repubblica, "personalmente scrivevo su alcuni giornali fascisti, tra i quali soprattutto Nuovo Occidente e Roma Fascista. Il giornalismo politico cominciò ad attrarmi fin da allora e lo praticai con molta soddisfazione". Tanto che molti anni dopo Scalfari ha dato vita nel 1955, con Arrigo Benedetti, alla rivista L'Espresso e nel 1976 a La Repubblica di cui è stato direttore per vent'anni. Partecipò alla fondazione del Partito radicale ed è stato anche deputato per il Partito socialista italiano (1968-72), vicepresidente del Gruppo editoriale L'Espresso e insignito di prestigiose onorificenze, quali quella di cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana (1996) e di Chevalier de la Légion d'honneur (1999) dalla Repubblica francese.

Nel 1950 si sposò con la figlia del giornalista Giulio De Benedetti, Simonetta, morta nel 2006, da cui ha avuto due figlie, Donata ed Enrica. Dalla fine degli anni Settanta Scalfari è stato sentimentalmente legato a Serena Rossetti, già segretaria di redazione de "L'Espresso", che ha sposato dopo la scomparsa della moglie Simonetta.

