L'aria che tira, Santanchè smaschera la sinistra: "Terrorizzati...", cosa c'è dietro la crisi

Daniela Santanchè stupisce tutti. Intervenendo a L'Aria che tira, il talk show mattutino di La7, l'esponente di Fratelli d'Italia spiega qual è la sua posizione riguardo a questa crisi di governo. E di fatto, spiazzando anche il conduttore, la Santanché ha spiegato i motivi per cui a suo dire, il governo deve andare avanti. La sua, come sottolinea, non è una professione di Draghismo, si tratta più che altro di un ragionamento pragmatico. In questo momento, come ha sottolineato nel suo intervento, il Paese ha bisogno di un governo forte che possa fare ciò che serve al Paese. Draghi, sempre secondo al Santanché, non è certo un "burattino" che può sottostare ai diktat dei Cinque Stelle.

E di fatto la Santanchè sottolinea anche un aspetto non secondario: "In questo momento c'è un coro che dice 'il governo deve andare avanti', ma il governo deve andare avanti se può fare le cose per il Paese".

Poi analizza la situazione attuale del Paese: "Stiamo attraversando una crisi economica epocale e serve un governo forte". Poi però avverte: "Un governo deve andare avanti se riesce a fare le cose, non capisco questo coro. Si ha il terrore che gli italiani vadano a votare. In questo momento dovremmo avere un governo forte". Insomma lo scenario che nascerà da questa crisi è del tutto imprevedibile. Bisognerà attendere la prossime ore per capire quale possa essere l'epilogo di questa crisi al buio innescata da Conte.

