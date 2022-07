Silvio Berlusconi, "cosa dicono i numeri": Mario Draghi può restare al comando

14 luglio 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi ha le idee chiarissime. L'ex premier attende le decisioni di Sergio Mattarella e di Mario Draghi ma di fatto si dice pronto, insieme a tutta Forza Italia, per il ritorno alle urne. "I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine alla fine della legislatura anche senza il M5s. Forza Italia, in continuità con l’atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il Capo dello Stato", ha affermato.

Dimissioni immediate? Tam-tam impazzito, Draghi pronto a salire al Colle: uno choc

Poi l'ipotesi voto: "Andare alle urne non ci preoccupa: anzi siamo certi che il risultato elettorale premierebbe il centro-destra e in particolare - come dimostrano tutti i sondaggi - l’atteggiamento responsabile e costruttivo di Forza Italia. In ogni caso siamo pronti ad affrontare ogni eventualità avendo come stella polare l’interesse degli italiani", spiega il leader di Forza Italia in una nota.

"Meloni premier? Sa, Forza Italia...". Cav, la risposta che gela la leader FdI

Il Cavaliere ha poi puntato il dito contro i Cinque Stelle, principali responsabili a suo dire della crisi: "Gli italiani assistono con stupore e preoccupazione a quanto sta accadendo in queste ore ai vertici della politica nazionale. Da troppo tempo, prima con finalità di logoramento e poi con un atteggiamento distruttivo, il M5s sta compromettendo l’esistenza stessa del governo. Il Movimento Cinquestelle ha deciso di voltare le spalle agli italiani". Insomma il Cav è pronto per le urne ma ribadisce il suo totale sostegno a Draghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.