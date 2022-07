Rula Jebreal rivela: "Ecco cosa ha fatto davvero Conte", massacrato

14 luglio 2022 a

Dice la sua sulla crisi di governo anche Rula Jebreal. La giornalista si scaglia contro Giuseppe Conte, tirando in mezzo Donald Trump. L'ex premier "è stato l'unico leader europeo che ha abbracciato il piano di Trump di reintegrare la Russia nel G7 e ha permesso a un grande convoglio militare di passare vicino alle basi Nato nel 2020", si legge. Poi la stoccata: "Ora questo losco figuro ha sabotato il governo italiano di unità nazionale". Che Trump e Vladimir Putin fossero nel mirino della Jebreal non è una novità.

Mesi addietro, con l'assalto al Capitol Hill, la giornalista scriveva: "'Non mi interessa se sono armati, non sono qui per farmi del male. Possono marciare verso il Congresso' —Trump Ricordo che con largo anticipo ho avvertito che Trump+Putin sono pericolosi fascisti…Ora tutto il mondo sa che Trump voleva guidare personalmente l'insurrezione armata".

È invece la prima volta che la Jebreal se la prende con il leader del Movimento 5 Stelle. A mandarla su tutte le furie, la decisione dei pentastellati di lasciare l'Aula del Senato durante il voto al dl Aiuti del suo stesso governo. Un gesto, uno strappo, che rischia di dar vita alla crisi dell'esecutivo. E ricominciare, con le emergenze in corso, tutto dall'inizio.

