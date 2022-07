In Onda, Giovanni Floris avverte Conte: "Terribile, come finirà"

14 luglio 2022 a

a

a

Giovanni Floris non ci va per il sottile. Il conduttore di DiMartedì, ospite su La7 nella puntata di In Onda, sbotta davanti alla crisi di governo. "Questa legislatura è terribile - esordisce ai microfoni di Concita De Gregorio e David Parenzo -, tutti hanno dimostrato di non sapere governare, è una classe politica di persone che pensano solo a se stesse".

"Basta filosofare", "Lei non capisce": Concita-De Masi si prendono a "schiaffi" | Video

Con Mario Draghi che ha consegnato le dimissioni e Sergio Mattarella che le ha rigettate, secondo il giornalista "il conto lo paga anche Conte. Draghi gli ha fatto capire che, in caso riaccettasse, poi metterebbe delle condizioni che altro che termovalorizzatori. I Cinque Stelle hanno una crisi che prescinde da quello che farà Conte".

"Ora ha il turbo. E la sberla che ti dà...": Covid, Ilaria Capua prevede il peggio

Una crisi, quella arrivata nella giornata di giovedì 14 luglio, causata dall'abbandono dell'Aula da parte del Movimento durante il voto sul dl Aiuti. Nonostante il decreto sia passato anche senza i grillini, il premier si dice certo che "è venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo. In questi giorni da parte mia c’è stato il massimo impegno per proseguire nel cammino comune, anche cercando di venire incontro alle esigenze che mi sono state avanzate dalle forze politiche. Come è evidente dal dibattito e dal voto di oggi in Parlamento questo sforzo non è stato sufficiente". Da qui la decisione di lasciare. Ma - si chiedono molti - sarà ufficiale o mercoledì alle Camere farà un passo indietro?

"Avete visto Totti e Ilary Blasi?": lo schiaffo di Concita De Gregorio (a Giuseppe Conte)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.