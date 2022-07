Silvio Berlusconi vende due cinema e un bar a Roma: quanto incassa

15 luglio 2022 a

Un bar, due cinema e un appartamento in centro a Roma: questo quanto Silvio Berlusconi avrebbe venduto di recente. Stando alle indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, il bar e uno dei due cinema - il "Giulio Cesare" - sarebbero stati comprati dalla società di produzione cinematografica Lucky Red. Anche se non ci sono conferme: "A una richiesta scritta di chiarimenti la società non ha dato seguito", scrive il Corsera. Mentre ad aggiudicarsi, seppur indirettamente, l’altro cinema - il "Fiamma" - sarebbe stato il ministero della Cultura con i soldi del Pnrr (3,1 milioni). Cinema che poi sarebbe stato affidato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, emanazione del ministero.

Continuando a raccontare le mosse finanziare del Cav, il Corsera scrive: "Poi a Londra l’ex premier ha ceduto quote di una società fintech portando a casa 12 milioni di guadagno su 3 investiti: la società si chiama Soldo. Infine ha sborsato 300 mila euro per una nuova cucina da mettere a disposizione dei calciatori del suo amato Monza".

Per quanto riguarda i frutti di queste vendite, nell'articolo si legge che il multisala "Giulio Cesare" sarebbe stato comprato per 4,3 milioni (guadagno netto di 1,5). Il bar adiacente al cinema invece sarebbe stato venduto a 600mila euro, con un provento netto di 544mila. Mentre l’appartamento romano, che si trova in Piazza SS Apostoli, sarebbe stato acquistato - non si sa da chi - a 1,7 milioni. Molte di queste operazioni sono indicate nel bilancio della Fininvest Real Estate & Services, una delle controllate del gruppo del Cavaliere e famiglia.

