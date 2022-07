L'Aria Che Tira, Maria Latella: chi può sostituire Draghi. Crisi per finta?

15 luglio 2022 a

Si aprono diversi scenari su questa crisi di governo. Come è noto il premier dovrà affrontare il passaggio parlamentare potrebbe avere diversi esiti: da un Draghi che molla tutto e mantiene il punto sulle dimissioni fino a un Draghi Bis con nuova maggioranza. Ma c'è un terzo scenario. Potrebbe arrivare un nuovo governo con un compito ben preciso: accompagnare il Paese verso le elezioni e occuparsi di due cose fondamentali: la messa a terra del Pnrr e il varo della finanziaria.

Su questo binario corre il destino del Paese (e delle nostre tasche). E a disegnare il futuro di un nuovo esecutivo sono le parole di Maria Latella, esperta delle vicende di Palazzo, e ospite a L'Aria Che Tira. Secondo la giornalista potrebbe prendere forma un nuovo esecutivo guidato dal ministro del Tesoro, Franco, mantenendo alcuni ministri dell'esecutivo Draghi. Il tutto per dare continuità all'azione di governo. "L'ipotesi è sul terreno", ha affermato la Latella. L'arrivo di Franco di fatto cambierebbe di poco lo scenario dell'azione di governo. Il ministro è il più fedele collaboratore del premier.

Poi la stessa giornalista ha chiuso le porte su una possibile retromarcia del premier: "Non credo ci sia un elemento che possa farlo tornare sui suoi passi. Franco è uno dei ministri più vicino a lui", afferma. Poi aggiunge: "Sempre che riesca a fare un nuovo governo tecnico per qualche mese per fare la finanziaria", provare a risolvere il problema dell'energia e "poi andare a votare". Ma alle parole della Latella risponde Riccardo Barenghi che afferma: "Sicuri che Draghi sia uscito di scena? Io no...". Staremo a vedere.

