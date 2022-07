Volodymyr Zelensky, la rovinosa frase 'rubata': "Quel rinc*** di Joe Biden"

15 luglio 2022 a

E dopo Boris Johnson, anche Mario Draghi è sul punto di saltare. Tutta colpa della sciagurata e incomprensibile crisi di governo aperta da Giuseppe Conte e M5s. Di margini per ricucire, soprattutto con i grillini, sembrano non essercene. E così ecco che mercoledì potrebbe consumarsi l'atto finale: addio a Draghi premier.

Come detto, il tutto a pochi giorni dal passo indietro di BoJo da leader dei Tories e, dunque, dalla carica di primo ministro nel Regno Unito. Circostanza che ha scatenato il falco russo Dmitri Medvedev, il quale ha rilanciato su Telegram un sinistro fotomontaggio con il volto di Johnson, quello di Draghi e dunque una casella nera. E si interrogava: chi il prossimo? Post minaccioso, quello di un Medvedev che appare sempre più fuori controllo.

E ora, ecco "spuntare" un altro post. Di tutt'altra cifra, però. Trattasi di Osho, con la sua irresistibile ironia. Ed ecco che Osho su Twitter posta una foto di Volodymyr Zelensky, il premier dell'Ucraina sotto attacco russo. Volto pensieroso, per Zelensky. Dunque la frase che gli viene attribuita: "Ormai m'è rimasto solo quel rinc*** de Biden". Amara ironia, che ha per certo più di un pizzico di verità. Johnson e Draghi erano infatti, proprio insieme a Joe Biden, i più fieri e tosti sostenitori di Kiev. Ma ora non ci sono più o stanno per saltare dalla guida del loro paese. E insomma, resta solo Biden, il presidente degli Stati Uniti e recordman di gaffe. Solo negli ultimi giorni, la lettura del gobbo e le immagini spiazzanti dall'aeroporto di Tel Aviv. E insomma, i pensieri che Osho attribuisce a Zelenky hanno, effettivamente, un certo grado di corrispondenza con la realtà.

