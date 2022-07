Irina Shayk pubblica questa foto. Tifa Putin? Occhio al dettaglio, si scatena l'inferno

15 luglio 2022 a

Si è scatenata una polemica mondiale sulla top model russa Irina Shayk, l'ex di Bradley Cooper. La Shayk ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto di un piatto tipico russo, un'insalata, con la scritta 'russianzz on Wednesday', attirando l'ira della rete. Il fatto che nell'immagine ci sia la lettera 'Z', il simbolo della guerra della Russia contro l'Ucraina che si vede sui carri armati e sui veicoli militari russi, è stato infatti interpretato come un suo sostegno personale al presidente russo Vladimir Putin per l'invasione del Paese.

Poco dopo però, la top model ha scritto in un'altra stories postata sempre sul suo profilo Instagram ha cercato di gettare acqua sul fuoco: "Qualche volta un'insalata è semplicemente un'insalata. Prometto: non più messaggi in codice né commenti politici qui. Vi auguro tutto l'amore". Resta il dubbio di quella Z...

Intanto sembra ufficiale la storia d'amore del suo ex Bradley Cooper con Huma Abedin, l'ex assistente di Hillary Clinton che l'ex First Lady e candidata alla Casa Bianca amava definire "una seconda figlia". Secondo la stampa americana sarebbe stata Anna Wintour a fare da "cupido". E a quanto pare, Huma starebbe dicendo in giro che c'è "un nuovo uomo" nella sua vita dopo lo sfortunato matrimonio con Anthony Weiner, l'ex deputato democratico finito in carcere per una serie di messaggini a luci rosse a una quindicenne.

