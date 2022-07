Zona bianca, Cruciani: "Se Draghi va via...", azzanna Letta e Pd

18 luglio 2022 a

a

a

Giuseppe Cruciani, ospite di Zona Bianca, su Rete 4, nella puntata del 17 luglio, lo dice chiaramente: "Non è che se finisce il governo Draghi e Draghi va via non c'è più la possibilità di agire e finisce l'Italia. O Draghi o crolla il Paese? A me questa idea dell'uomo della provvidenza... - Draghi è uno statista affidabile che ha grande credito in Europa - se Draghi si è rotto ok ma lui una maggioranza teoricamente ce l'ha e se si fissa che vuole quella maggioranza con dentro i Cinque stelle va benissimo, è legittimo, ma non è che non ha la possibilità di continuare".

La "profezia" finale di Luciano Canfora: "Ecco cosa farà Mattarella fra 3 giorni"

E ancora, prosegue il giornalista e conduttore de La Zanzara su Radio 24, "tutte le forze gli diranno di continuare lo stesso. Qui c'è l'idea che ogni volta che c'è una crisi di governo non si può parlare di elezioni come se le elezioni fossero la fine del mondo", attacca Cruciani. "Sembra che se si va a votare l'Italia si ferma, ma non è vero. L'Italia va avanti lo stesso". Quindi Cruciani cita l'esempio di Israele dove si sono svolte le elezioni: "Basta vedere Israele, tra pandemia, vaccinazioni di massa e guerra si è votato due volte...". Perché non possiamo farlo pure noi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.