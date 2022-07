L'aria che tira, Tremonti sbotta contro Magnani: "Non le faccia, non mi interessa"

19 luglio 2022 a

Giulio Tremonti aveva avvertito Francesco Magnani: niente domande su un possibile ritorno in politica. Ma il conduttore estivo de L'Aria Che Tira ci ha riprovato e nella puntata di martedì 19 luglio in onda su La7 si è sfiorata la lite. Inizialmente Magnani ha chiesto all'ospite delucidazioni sulla crisi economica e sulla necessità di dire agli italiani che in autunno saranno "lacrime e sangue". Fin qui tutto sembra andare per il verso giusto. Poi però il riferimento a un possibile ritorno in politica in caso di vittoria del centrodestra, ha scatenato l'ex ministro dell'Economia: "Non erano le domande concordate".

Magnani non si è arreso e, sul finire della puntata, ha rincarato la dose: "Non voglio farla arrabbiare però si candiderebbe come un anti Draghi o le piace così tanto la vita da professore che non la lascerebbe per nulla al mondo?". Mostrando in volto una certa disapprovazione, Tremonti ha replicato: "Davvero… non approfitti della mia cortesia. Gliel’ho detto ieri, gliel’ho detto 10 minuti fa e glielo ripeto adesso… non sono queste le domande, non me le faccia, non mi interessano… vede non sono fatti di critica alla persona Draghi".

In pochi minuti l'imbarazzo ha pervaso lo studio, con il conduttore costretto a fare retromarcia e chiudere lì l'intervista. Il nome di Tremonti era apparso nella lista dei possibili ministri di Giorgia Meloni, quelli che la leader di Fratelli d'Italia avrebbe voluto al proprio fianco in caso di un esecutivo a guida centrodestra.

