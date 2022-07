Enrico Mentana, "ricordate De Masi?": il sospetto sulla telefonata Draghi-Grillo

24 luglio 2022 a

a

a

Sospetto di Enrico Mentana. Il direttore del Tg di La7 torna a parlare della crisi di governo. Qualcosa al giornalista non torna e su Facebook dà una sua versione dei fatti: "Vi ricordate il caso De Masi, il racconto del professore a cui sarebbe stato confidato che Draghi avrebbe fatto pressioni su Grillo per togliere di mezzo Conte?", esordisce in un lungo post spiegando che per giorni non si parò d'altro.

"Colpa dei tuoi sondaggi". Renzi contro Mentana, il direttore non gradisce. E in diretta... | Video

La soffiata mise lo stesso premier in imbarazzo, visto che si trovava in quel momento al vertice Nato a Madrid. Poi però qualcosa è cambiato: "Quella storia è evaporata nel nulla di cui era composta, perché era solo un pretesto per litigare e per rompere. Un modo per screditare Draghi agli occhi del popolo grillino e propiziare l'addio alla maggioranza di un M5s offeso nell'onore del suo leader". Secondo Mentana la legislatura è finita in quel momento. Il motivo? "Draghi era determinato a non accettare defezioni nel perimetro a sostegno del suo governo, sapendo benissimo - senza bisogno di buoni o cattivi consiglieri - cosa può succedere a un esecutivo nell'ultimo semestre prima delle elezioni, se viene cannoneggiato da destra e da sinistra, da un'opposizione (Fdi) che sente il profumo della vittoria, e da un'altra (il M5s) che per non morire ha bisogno di recuperare una dimensione antagonista (come peraltro, col senno di poi, si sta vedendo)".

"Game over": il governo Draghi è morto, la soffiata di Enrico Mentana

L'ex numero uno della Bce avrebbe tranquillamente potuto far finta di niente e guidare un esecutivo senza Cinque Stelle. Però, qui il giornalista si lascia andare a un plauso, Draghi "ha scelto la strada della chiarezza e ha rassegnato le dimissioni. Poi ci sono stati i tempi supplementari, gli appelli interni e esterni, fino al pasticcio del 20 luglio, ma a quel punto il dentifricio era già uscito dal tubetto: gli animal spirits elettorali si erano già materializzati, soprattutto in chi si sentiva favorito per un voto improvvisamente vicinissimo. Ma De Masi e la sua storia erano svaniti già da un pezzo".