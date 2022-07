Sgarbi pubblica la foto di Francesca Pascale e poi la attacca: "Dove la ritroveremo"

24 luglio 2022 a

Vittorio Sgarbi a gamba tesa. Il critico d'arte e deputato del Misto si scaglia contro Francesca Pascale. L'ex compagna di Silvio Berlusconi, dopo l'unione civile con Paola Turci, non ha risparmiato i cosiddetti "sovranisti". Con un post su Instagram la Pascale ha tuonato: "Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!". In primo piano, nella foto condivisa, una scatoletta di cannabis naturale e sullo sfondo una spiaggia. Non è mancato neppure l'affondo contro Giorgia Meloni, Matteo Salvini e lo stesso Cavaliere, con gli hashtag "via dall'Italia subito" e "mai con i sovranisti".

Quanto basta per scatenare Sgarbi che, pubblicando uno scatto della Pascale, commenta: "Una buona notizia. La Pascale lascia l’Italia. La ritroveremo al 'Gay Pride' di Lugano". Già in passato Sgarbi aveva parlato dell'addio del leader di Forza Italia all'ex compagna: "Mi ha chiamato lui dalla Svizzera, la Fascina è una ragazza mite che secondo me aveva già trovato un’intesa con lui da almeno un anno, un anno e mezzo".

E ancora: "Quando andavo ad Arcore, Francesca Pascale ormai stava a casa sua perché lui le aveva preso la casa, mentre in casa nascosta in cucina c’era questa ragazza. Essendo timida, non si affacciava".