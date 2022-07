Sergey Brin e Nicole: triangolo piccante, le corna che sconvolgono gli Usa

25 luglio 2022 a

Hai capito Elon Musk? Il ricchissimo imprenditore, fondatore di Tesla e Space X, avrebbe avuto una relazione con la moglie di un altro dei cervelloni dell'epoca attuale, il fondatore di Google Sergey Brin, nel dicembre dello scorso anno, circostanza che sarebbe stata alla base del divorzio di quest' ultimo dalla consorte. Perlomeno è quanto riferito gli amici della coppia al Wall Street Journal: proprio la storia d'amore fra Musk e Nicole Shanahan, 37 anni, avrebbe spinto il miliardario di Google a chiedere la separazione definitiva, lo scorso gennaio.

Non è chiaro quanto sia durata la relazione clandestina, ma sarebbe comunque successo nello stesso mese in cui lo stesso Musk ha avuto - meglio dire "ricevuto" - una bambina tramite maternità surrogato con la sua ex ragazza Grimes. Peraltro, secondo gli specialisti di gossip, Musk ha iniziato a frequentare l'attuale fidanzata Natasha Bassett a febbraio.

Brin, il settimo uomo più ricco del mondo, con un valore stimato di 93 miliardi di dollari, ha come detto chiesto il divorzio a gennaio, segnando l'inizio di una delle divisioni più costose nella storia della Silicon Valley.

E in effetti all'epoca non era chiaro il motivo della rottura. Brin, nei documenti consegnati per sancire la fine del matrimonio, aveva accennato a «differenze inconciliabili», ma ha anche chiesto che il registro delle dichiarazioni rimanesse segreto per tutelare la sua giovane figlia: Brin e Shanahan condividono infatti una figlia, nata nel 2018. La relazione avrebbe inoltre posto fine bruscamente all'amicizia, lunga anni, tra Musk e Brin: nel 2008, Sergey aveva donato ben 500.000 dollari per finanziare Tesla, in quel momento al culmine di una crisi finanziaria. Musk, dal canto suo, non ha commentato le rivelazioni.