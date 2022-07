Vaccino, Francesca Donato: "Effetti avversi con la quarta dose". Caos in studio

26 luglio 2022 a

"Costringere o suggerire una quarta dose, che si è già dimostrata non efficace nel proteggere i fragili né nessun altro, e che invece ha dimostrato di provocare effetti collaterali e avversi...": Francesca Donato, europarlamentare ed ex della Lega, è tornata a parlare di Covid e vaccino a Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Le sue parole, però, sono state subito contestate dal virologo Fabrizio Pregliasco, anche lui ospite della trasmissione. Quest'ultimo ha interrotto la Donato, dicendole: "Ma basta, continua a dire stupidaggini, non riesco a sopportarle".

"Lei ha sempre questo atteggiamento, quando si parla di dati scientifici...", ha controbattuto allora la Donato, che si è sempre esposta contro il vaccino. "Ho cercato di resistere ma non ce la faccio, quando si dice che il vaccino non è servito a nulla e che non ha salvato milioni di persone... non ce la faccio a stare zitto e a sentire queste stupidaggini", ha insistito Pregliasco.

La Donato, però, ha continuato per la sua strada. E rivolgendosi al virologo, ha detto: "Allora mi porti gli studi che lo provano". "Ma ci sono decine di migliaia di studi su milioni di dosi che lo dimostrano", ha chiosato l'esperto.