Veronica Gentili agita Mediaset: "Cambiare? Cosa voglio fare..."

Veronica Gentili non esclude nulla, neppure un cambio di rete. La conduttrice di Controcorrente, programma in onda tutte le sere su Rete 4, è pronta a cambiare. Come sempre e un po' come fatto dalla sua stessa trasmissione. "In partenza l’idea era quella di raccontare l’attualità, rimanendo vivi e presenti anche durante l’estate, andando a raccontare con maggior ampiezza quello che già c’era in access. Il programma è nato in corsa, come un esperimento, senza che ci fosse un lavoro precedente". Controcorrente, racconta a TvBlog, rispecchia proprio quello che è lei, "le mie peculiarità e le mie attitudini".

Complice la libertà che si può respirare sulla quarta rete del Biscione: "In una rete come Canale 5 bisognerebbe farlo in un modo diverso, oltre che in un orario diverso. A me oggi la collocazione in prima serata è la cosa che mi intriga di più. Per un passaggio di rete bisognerebbe trovare un qualcosa di organico a quella che sono e alla mia professionalità, altrimenti significherebbe snaturarsi". Insomma, la Gentili non lo esclude anche se pone delle condizioni.

Non sono passati neppure i cambi d'abito. Inizialmente indossava sempre un tubino identico nel taglio, ma diverso nel colore. Oggi invece la Gentili sfoggia un po' di tutto. Una scelta, la descrive, "strategica": "Era nata come una scelta estiva, funzionale alla stagione. Anche il corpo fa parte di un racconto: quella era una formula carina, stilizzata, che ha segnato una fase. Poi, a proposito dei cambiamenti apportati, ho puntato su una maggiore semplicità. Ora che in estate torno a passare dall’access alla prima serata si propone il tema se cambiare abito o no". I nuovi obiettivi? La conduttrice punta a una conduzione di infotainment, s"ul modello di quello che in Italia è sempre stato Che Tempo Che Fa, un genere che unisca quell’ironia e quella leggerezza che probabilmente appartengono più al mio mondo lavorativo precedente a tematiche culturali, sociali e politiche".