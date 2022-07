Controcorrente, disastro per Veronica Gentili: chi la affonda in diretta

21 luglio 2022 a

Non è andato come ci si aspettava lo speciale di Controcorrente sulla crisi di governo, condotto da Veronica Gentili su Rete4, ieri sera 20 luglio. Il talk show ha ottenuto in prime time 787.000 spettatori (lo 6,6 per cento di share) ed è stato quindi "affondato" da La7 con In Onda – Prima Serata, presentato da David Parenzo e Concita De Gregorio, che ha registrato ben 1.194.000 spettatori con l’8 per cento di share, senza nemmeno la presenza del direttore del TgLa7 Enrico Mentana che ha fatto dodici ore di diretta. Insomma, come riporta il sito www.vigilanzatv.it, La7 con i suoi approfondimenti sull'addio di Mario Draghi ha tallonato e quasi raggiunto Rai1 e Monica Maggioni e ha tenuto testa alla Gentili.

La Maratona Mentana condotta dal direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha raggiunto infatti un buon 6,8 per cento di share con 541.000 spettatori mentre in prima serata lo Speciale Tg1 condotto dalla direttrice del Tg1 Monica Maggioni si è fermato a 1.356.000 spettatori con il 9,5 per cento di share. Lo Speciale della Maggioni ha ottenuto un risultato ben poco soddisfacente considerato che la serie tv thriller greca in onda su Canale5 - La Strada del Silenzio - ha registrato 1.044.000 spettatori con uno share del 9,2 per cento e che il telefilm Chicago Fire su Italia1 ha tenuto incollati allo schermo 1.234.000 spettatori (il 9,4 per cento).