Controcorrente, "sei di peso...". Insultato per l'aspetto fisico, Veronica Gentili sbrocca

Una battuta infelice ieri ha fatto perdere le staffe a Veronica Gentili. Nel corso della sua trasmissione su Rete 4, Controcorrente, c'è stato un forte scontro tra due ospiti: Luciano Nobili di Italia VIva e l'ex deputato Marco Rizzo. Il primo ha definito "sciocchezze" i motivi che hanno spinto il M5s ad aprire questa crisi di governo. Mentre il secondo è andato più sul personale e a Nobili ha detto: "Le sciocchezze si pesano e tu sei abbastanza di peso…”.

La battuta non ha fatto piacere alla conduttrice, che ha fatto notare a Rizzo di avere fatto body shaming contro il collega: "Non si fa questo caos e la battuta sul peso è del tutto inopportuna…”. Rizzo, però, è rimasto sulle sue posizioni: "E la sciocchezza no? Se gli altri dicono che sono sciocchezze, io batto il pugno”. A quel punto è scoppiato il caos in studio.

Poco dopo la Gentili ha ripreso la parola per cercare di riportare l’ordine: "Non parlate uno sopra l’altro sennò mi innervosisco. Siete prepotenti”. Il botta e risposta però è andato avanti anche dopo il rimprovero della conduttrice. Una situazione difficile che ha spinto la Gentili a lanciare un avvertimento ai suoi ospiti: "Vi spengo il microfono. Conduco io, non ci si parla sopra. Se mi fate arrabbiare non parlate più fino a fine puntata".

