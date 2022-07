L'aria che tira, Peter Gomez: "Fascisti in FdI? Obiettivamente...", lezione alla sinistra

26 luglio 2022 a

Sulla questione del "pericolo fascista" paventato dalla solita sinistra per la possibilità che Giorgia Meloni possa andare al governo, Peter Gomez, ospite di Francesco Magnani a L'aria che tira - Estate, su La7, nella puntata del 26 luglio, dà ragione a Daniela Santanchè: "Questa storia della polemica sul fascismo la vediamo prima di ogni campagna elettorale e finirà il giorno dopo". Ma, sottolinea il direttore de ilfattoquotidiano.it, "con altrettanta obiettività bisogna dire che personaggi neofascisti fanno parte dell'album di famiglia di Fratelli d'Italia. Perché FdI non arriva dal niente". Però, precisa Gomez, "ci sono, ma non sono preponderanti e non credo che siano in grado di influenzare la politica di Fratelli d'Italia".

E ancora, sottolinea Gomez rispetto alla questione posta dalla stampa internazionale sulla posizione dell'Italia sulla guerra in Ucraina, "Fratelli d'Italia dopo un innamoramento passeggero per Putin ha preso una posizione filo-atlantica ma i suoi due alleati sono sospettati senza prove di aver preso dei soldi o tentato di prendere dei soldi e di fare affari con Putin". Infine, conclude il giornalista, "il programma di FdI è dichiaratamente di destra e mi chiedo come si concilierà rispetto a una serie di diritti civili che anche chi vota centrodestra vuole ma magari cambierà anche l'idea di Fratelli d'Italia".