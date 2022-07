Vittorio Sgarbi, tennis coi mocassini: "Sapete che Djokovic...", clamorosa provocazione

27 luglio 2022 a

"Non c’era niente di studiato, giuro": l'abbigliamento scelto da Vittorio Sgarbi per il torneo di tennis dei Vip a Milano Marittima ha fatto parecchio discutere nei giorni scorsi. Il critico d'arte, battuto in finale da Valeria Marini, si è presentato in campo con maglietta e pantaloncini bianchi, ma sono state le scarpe a catturare l'attenzione: un paio di mocassini marroni con calzini arrotolati dello stesso colore. Tanti i commenti sui social, dove qualcuno l'ha paragonato a Fantozzi.

Intervistato dal Corriere della Sera, Sgarbi ha spiegato il motivo della sua scelta: "Io a quella gara non ci dovevo andare, avevo in programma una data del mio spettacolo su Caravaggio e Pasolini in Versilia. Ma poi un incendio ha scombussolato tutti i piani. Così mi hanno messo su una macchina e mi hanno portato a Milano Marittima, dove da anni Mario e Patrick Baldassari organizzano questa manifestazione. Il punto è che io non gioco a tennis da quando avevo i calzoni corti, sono un dilettante". Il leader di Rinascimento pensava che avrebbe fatto parte della giuria o qualcosa del genere. Poi però si è trovato la racchetta in mano.

Sgarbi ha raccontato che gli erano state offerte delle scarpe adeguate, ma "le ho rifiutate": "Mi andavano strette. Da quando ho avuto il cancro mi si sono gonfiati i piedi e porto il numero 45. Quelle erano un 43 e col cavolo che mi sottopongo a un’ora di tennis con le scarpe strette. Così ho scelto di tenere i mocassini, chissenefrega". Il critico d'arte ha detto anche di avere apprezzato i paragoni fatti sui social tra la sua partita di tennis e quella storica di Fantozzi, quella del "ragioniere, che fa? Batti?": "Meraviglioso. Un vanto".