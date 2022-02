L'aria che tira, rissa Minzolini-Santanché: "Quel 20% lo perderete", "State con chi voleva Berlusconi in galera"

09 febbraio 2022 a

a

a

"In una situazione di emergenza da un partito politico che pensa agli interessi del Paese ci si aspetta una politica diversa": Augusto Minzolini bacchetta Daniela Santanchè e Fratelli d'Italia a L'Aria che tira su La7. Secondo il direttore de Il Giornale, infatti, il partito di Giorgia Meloni avrebbe dovuto fare qualcosa di più della semplice richiesta di voto anticipato. "Settant'anni fa alla destra venne impedito di partecipare a un momento del genere, io mi aspettavo 70 anni dopo un atteggiamento diverso, che non c'è stato", ha proseguito il giornalista.

"Ho provato a contenerla, ma...". La cagna di Massimo Galli non si trattiene, proprio quello: gelo da Myrta Merlino | Video

Parlando dei sondaggi, invece, Minzolini è stato piuttosto duro: "Quel 20% che avete adesso, quando lo metterete alla prova del governo lo perderete, così come è successo a Salvini. Lui, però, a differenza vostra, si è speso, ha assunto una posizione responsabile in un momento difficile per il Paese". Parole che la senatrice non ha digerito affatto.

"Non voglio litigare col direttore de Il Giornale - ha replicato subito la Santanchè - ma il mondo è andato verso un'altra direzione, io parlo di politica e non parlo al bar dello sport". Poi ha difeso il suo partito: "Non siamo i signor No, la nostra è un'opposizione patriottica. Capisco che ti sarebbe piaciuto vivere in un Paese senza opposizione. Credo che adesso sia molto più comodo stare al governo, cambiando il proprio essere e il proprio credo". Infine la stoccata: "Vedere Forza Italia coi Cinque Stelle è una cosa assurda. Oggi state con quelli che volevano Berlusconi in galera, che coerenza è?".

"Quei voti che potranno rubare". Vittorio Feltri, la profezia (da incubo) sul Pd: dopo lo sfascio di M5s e Conte...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.