Francesca Verdini, festa in costume da bagno per i 30 anni. E Salvini...

02 agosto 2022 a

a

a

Francesca Verdini festeggia i suoi 30 anni. Nei giorni scorsi la compagna di Matteo Salvini ha celebrato il compleanno con una festa in costume da bagno. Gli invitati sono stati ospitati nella villa sulle colline fiorentine di Denis Verdini, padre di Francesca ed ex senatore. L'unico, dice Oggi che diffonde le foto del party, a non rispettare il dress code è il fidanzato Salvini. Il numero uno del Carroccio si è presentato in camicia bianca sbottonata e jeans.

La festa è stata a bordo piscina, con tanto di bagno di mezzanotte. Forse dietro al vestiario di Salvini c'è un retroscena svelato da Concita De Gregorio. La conduttrice di In Onda su La7, il giorno della riunione del centrodestra, disse che Salvini aveva lasciato per raggiungere la compagna che festeggiava i suoi 30 anni.

In ogni caso che tra i due sia amore, non è una novità. Addirittura Salvini, alla festa della Lega di Colico, disse: "Saranno per tutti noi mesi intensi. Quando hanno fissato la data delle elezioni ho chiamato i miei figli e la mia compagna. Ho trovato un gioiello che mi supporta, evviva le mogli e i mariti che supportano i leghisti". E il riferimento non poteva che essere a Francesca.