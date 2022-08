Silvio Berlusconi all'attacco: "Una pillola al giorno, come spazzo via la sinistra"

02 agosto 2022 a

“I sondaggi ci danno 10 punti di vantaggio, ma, per quello che è accaduto tanti anni fa quando sono sceso in campo e Forza Italia era al 10 e abbiamo chiuso al 21, ho la fondata speranza di aumentare i voti di Fi magari vicino al 20 o anche oltre”. Silvio Berlusconi ci crede e incita igli azzurri. Mai mollare: i numeri ci sono. In collegamento con una iniziativa organizzata da Alessandro Sorte e Stefano Benigni a Treviglio, per prima di ogni cosa si è scusato di non essere potuto essere presente di persona: "Non sono riuscito a venire perché ho registrato 20 messaggi televisivi da mandare in tutto il mese di agosto, i messaggi sono così: una pillola al giorno leva il medico di torno, una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra".

Gli ultimi sondaggi, quelli resi noti da Enrico Mentana sul Tg7, danno la coalizione di centrodestra 43,7%: una percentuale che se confermata le garantirebbe la maggioranza assoluta del prossimo Parlamento. Ma nella coalizione il dato che interessa Berlusconi è ovviamente quello di Forza Italia che è salita dal 7,1% al 7,5%. Unico segno positivo del centrodestra che vede calare consensi sia nel partito di Giorgia Meloni, che perde 0,8 punti percentuali restando sul 24,2%, e in quello di Matteo Salvini che scende a 12% dal 12,4% di lunedì scorso. “Ho la fondata speranza di aumentare i voti di Forza Italia magari vicino al 20 o anche oltre”, ha chiuso il collegamento Silvio Berlusconi.