Michele Serra contro Boldrini e femministe: "Più osceni i missili dei ca***"

Femministe e Laura Boldrini sul piede di guerra. Il tutto per quanto accaduto alla "Festa degli uomini" di Monteprato, in provincia di Udine. Nella serata di martedì 2 agosto, infatti, si è tenuta la "Gara di mangiatrici di banane". Gara, ammettiamolo, di dubbio gusto: le donne che si sono prestate, infatti, bendate e col divieto di utilizzare le mani, hanno simulato delle fellatio, inginocchiate, con una banana.

Contro l'iniziativa si è scatenata una furibonda polemica, compresa una raccolta firme per chiedere di annullare l'evento. Ma il risultato non è stato raggiunto: la "gara di mangiatrici di banane" alla "Festa degli uomini" si è tenuta, eccome.

Tra le indignate, come detto e ovviamente, Laura Boldrini, la quale ha rilanciato un video dell'evento condito da un commento di fuoco: "Inginocchiate e bendate a mangiare banane che gli uomini tengono all’altezza del bacino. La gara mangiatrici di banane alla 'festa degli uomini' di Monteprato: che spettacolo squallido, un concentrato di becero maschilismo. Nessuna donna dovrebbe prestarsi, neanche per scherzo". Così la fu presidenta della Camera.

Eppure - clamoroso ma vero - ecco che sulla vicenda dice la sua anche Michele Serra, firma "sinistrissima" di Repubblica, nella sua rubrica L'Amaca. Commentando i fatti di Monteprato, pur spiegando che "non la inserirei tra le mie mete preferite", aggiunge: "Credo che tanta indignazione sia mal riposta. Intanto perché il tutto avviene tra adulti consenzienti. Poi perché la volgarità non è un reato, altrimenti bisognerebbe oscurare una buona metà dei palinsesti televisivi mondiali. Infine perché levate di scudi come questa rafforzano il sospetto che lo scandalo, oggi come ieri come sempre, sia il sesso in sé e per sé...". Infine, una chiusa piuttosto clamorosa: "Vale sempre la pena ribadire, con la necessaria brutalità, che sono molto più osceni i missili dei ca***. La raffigurazione odiosa della fallocrazia non è la banana, è il missile", conclude Michele Serra. E chissà femministe e Boldrini che dicono...