Laura Boldrini: "Basta Barbie alle bambine". E Salvini la deride: la frase velenosissima

Nuove scintille tra Laura Boldrini, ex presidente della Camera e deputata Pd, e la Lega. Argomento: l'educazione di genere e quindi l'uso di giochi come le Barbie amate dalle bambine. Dice la Boldrini a margine di un convegno: «È la cultura che deve cambiare: bisogna iniziare nelle scuole a cambiare a non dare alle bambine le pentoline e le Barbie ma a farle sognare in grande e dare anche a loro le astronavi e il meccano smettere a queste distinzioni. C'è un lavoro enorme da fare».

E Matteo Salvini, leader della Lega, da Facebook risponde: «Boldrini e PD, se non ci fossero bisognerebbe inventarli!». Poi interviene Laura Ravetto, responsabile Lega del Dipartimento Pari opportunità: «Volevo comunicare alla Boldrini che io da piccola avevo Barbie astronauta. Forse l'esponente dem, presa dalle sue battaglie ideologiche, non si è accorta che anche le Barbie hanno imparato a pensare in grande. Crescere con bambole e pentolini, non ha portato me, come tante altre donne, ad abdicare alla carriera. Se le può interessare, adoravo anche il dolce forno, ma a casa cucina mio marito. Lasciamo le bambine giocare con quello che più gli piace, e preoccupiamoci, piuttosto, di dare loro gli strumenti per accedere ad ogni tipologia di studio e lavoro. Questa è la vera emancipazione, che piaccia o no alle progressiste».

