Zona Bianca, Flavio Briatore sbotta: "Voto? Ecco la verità"

Flavio Briatore si scatena. Intervenendo ai microfoni di Zona Bianca, il talk show di Giuseppe Brindisi su Rete 4, l'imprenditore dice la sua sulle prossime elezioni. Briatore non usa giri di parole e mette nel mirino le forze politiche che si danno battaglia in questa durissima campagna elettorale.

Briatore ci va giù duro: "Programmi non ce ne sono, si parla solo di chi ha più voti, seggi o ministri". Un affondo che farà certamente discurtere. Ma a Zona Bianca Briatore è un fiume in piena. Nel suo mirino finisce ancora una volta il reddito di cittadinanza che ormai ha i giorni contati in caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni. Briatore non ha dubbi: "Il lavoro c'è ma la gente si accontenta di sussidi bassissimi e li incrementa facendo lavori in nero".

Poi interviene anche sul salario minimo: "Sono d'accordo ma sarebbe anche giusto poter licenziare". Insomma Briatore rivendica ancora una volta il suo ruolo di imprenditore. Le sue aziende danno lavoro a tanti italiani ma resta a suo dire una difficoltà oggettiva nel reperire personale nel mercato del lavoro. Il sussidio voluto dai Cinque Stelle è diventato nel corso del tempo una scappatoia dal lavoro. E questo chi fa l'imprenditore lo sa bene. Incluso Briatore...