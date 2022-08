Alessandra Ghisleri, la sorpresa: "Gli indecisi tra Meloni e Calenda"

09 agosto 2022 a

Il voto si avvicina, ma l'esito è ancora incerto. La vittoria del centrodestra non è data per assodata. Il problema? Gli indecisi. Stando ad Alessandra Ghisleri sono in tanti a essere ancora dubbiosi. Il dato però che sorprende la sondaggista è un altro: "Gli incerti sono indecisi tra leader diversissimi tra loro. Non oscillano, che so io, tra Salvini e Meloni o tra Letta e Speranza. No! Quel che attira di più è la novità in quanto tale dell'offerta e quindi ci sono casi di incertezza tra Meloni e Calenda".

Per la sondaggista, nonché direttrice di Euromedia Research, "c'è interesse anche per Renzi. Magari in alternativa a Meloni". Un dato che fa pensare che i cittadini "passano da uno all'altro come se quei leader fossero compagni di stanza. E invece, se prendiamo Meloni e Calenda, è evidente che hanno programmi lontanissimi. Eppure". Ma se la leader di Fratelli d'Italia non può ancora cantare vittoria, anche il numero uno di Azione deve considerare che gli ostacoli sono dietro l'angolo, visto che dovrà "allineare diverse esigenze: la sua agenda, quella di Draghi, la presenza delle ministre di Forza Italia". L'unica certezza, almeno al momento, è che Renzi, Meloni e Calenda rappresentano la "novità" o, quasi.

E allora la domanda rivolta da La Stampa sorge spontanea: a chi rivolge Calenda? "Io credo - prosegue la Ghisleri - che ora si rivolgerà a due tipi di elettorati: l'indeciso, che, come detto, è già ben disposto nei suoi confronti, e quell'elettorato di centrodestra che troverà nella sua offerta le ex ministre di Forza Italia. Una proposta allettante per l'elettorato forzista che può trovare più punti in comune con lui che in Salvini e Meloni".