In Onda, Marianna Aprile interrompe Tremonti: "Avrei evitato"

Giulio Tremonti, ospite di In Onda su La7, stava cercando di rispondere a una domanda piuttosto ampia del conduttore Luca Telese, quando Marianna Aprile lo ha interrotto. L'interrogativo era: "Siamo davvero in una crisi gravissima da cui non si può uscire?". L'ex ministro e presidente di "Aspen Institute Italia" allora ha iniziato a dire: "Una fase storica che inizia 30 anni fa, si sviluppa negli anni ed è la globalizzazione che sta terminando nel mondo che è sempre meno riunito e pacifico". E ancora: "Gli eurobond su cui si basa oggi il piano europeo sono un'idea italiana del 2003 ripresa negli anni successivi. E poi c'è l'altra idea di stampare moneta...". A quel punto l'interruzione.

"Presidente la interrompo perché è un ragionamento complesso ci porta un po' fuori dal fuoco su cui invece vorremmo interpellare l'economista, la professoressa Lucrezia Reichlin", ha detto Marianna Aprile, fermando Tremonti. Che quindi ha replicato: "Ma scusi per inciso la domanda di Telese era molto ampia, io avrei anche evitato di rispondere, però vorrei solo chiudere questo...". A quel punto la conduttrice, in imbarazzo, ha chiarito: "Ma per carità, no. L'abbiamo invitata noi...".

Tremonti allora ha ripreso il suo ragionamento: "La terza ipotesi era quella di stampare moneta. E io credo che la stampa della moneta necessaria nel 2011 e subito dopo come emergenza è diventata a lungo degenza ed ha creato un'enorme massa di moneta. Così adesso tornare alla normalità è molto complesso e questo è il problema che abbiamo tutti. Punto e basta".