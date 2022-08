Gina Lollobrigida scende in campo: "Con chi si candida"

13 agosto 2022 a

Anche Gina Lollobrigida correrà per le elezioni del 25 settembre. Stando a quanto dichiarato finora, l'attrice si candiderà al collegio uninominale di Latina con la lista "Italia sovrana e popolare", sostenuta da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia. Lo si legge su Repubblica. A dare l'annuncio è stato il senatore Emanuele Dessì, ex membro del Movimento 5 Stelle e oggi esponente del Partito comunista.

In ogni caso, non è la prima volta che la Lollobrigida, 95 anni, prova a farsi eleggere: nel 1999 era nella lista dei Democratici per le elezioni Europee. Ma nulla da fare, non fu eletta. Questa volta l'attrice ha deciso di spostarsi ancora più a sinistra, accostandosi alla compagine di cui fa parte anche l'ex pm Antonio Ingroia. Sarebbe stato proprio lui, tra l'altro, a convincere la grande attrice a candidarsi, dopo averla avuta come sua cliente da avvocato.

Solo qualche giorno fa, il 4 luglio, la Lollobrigida ha spento 95 candeline. Un grande traguardo che l'attrice ha festeggiato con due momenti speciali, una festa nella sua Subiaco - dove si è tenuto un grande evento dedicato all’attrice, organizzato dalla Pro Loco e patrocinato dall'amministrazione comunale - e il Nastro d'Argento alla Carriera, lasciandosi alle spalle i dispiaceri e le delusioni personali degli ultimi anni.