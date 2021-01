Domenica In, sconcertante domanda di Mara Venier a Gina Lollobrigida: "Quale farai?", lei non risponde

17 gennaio 2021 a

Ma davvero? Una sconcertante domanda, quella posta da Mara Venier a Gina Lollobrigida. Ma procediamo con ordine. Siamo a Domenica In, Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 17 gennaio. Si parla di vaccino, di coronavirus. Ospite in studio, senza contraddittorio, ecco il super-commissario a tutto, Domenico Arcuri. E in collegamento ecco la Lollobrigida, testimonial pro-vaccino. Ed è proprio sul siero che la Venier si produce nella domanda sconcertante. "Gina, farai il vaccino?". "Sì", risponde lei. Dunque, la mitica Zia Mara aggiunge: "Ma quale farai?". Segue il silenzio. Già, perché non è possibile scegliere quale tipo di vaccino farsi iniettare. Un pizzico di imbarazzo e poi via, the show must go on.

