In Onda, il sondaggista Pregliasco ridimensiona Calenda e Renzi: "Chi è il Terzo Polo"

Si parla di numeri a In Onda. Durante la puntata di domenica 14 agosto su La7, tra gli ospiti di Luca Telese e Marianna Aprile c'è Lorenzo Pregliasco. È lui, sondaggista di YouTrend, a delineare lo scenario in vista delle elezioni del 25 settembre. Per l'esperto però non c'è partita: "Fatta la media dei sondaggi usciti durante la settimana premette - la coalizione del centrosinistra è intorno al 30 per cento". Il Partito democratico, si legge, si gioca la prima posizione con Fratelli d'Italia piazzandosi al 23,3 per cento.

D'altra parte ecco il centrodestra in netto vantaggio. A loro, prosegue, "va decisamente meglio con il 48,6 per cento". E ancora: "Il partito egemone al 24,1 per cento è quello di Giorgia Meloni mentre cresce al 9,5 Forza Italia". Per Pregliasco il terzo polo è quello composto dai Cinque Stelle. Non a caso il Movimento si piazza al 10,1 per cento. Uno schiaffo per Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi che si fermano al 4,9.

A pensarlo anche Gianfranco Pasquino che giorni fa criticava il duo Renzi-Calenda: "Il Terzo polo è una tigre di carta?Peggio, un’accozzaglia". Per il politologo infatti "il Terzo polo è il Movimento 5 Stelle, questo semmai è un quarto polo che non sta nemmeno al centro. Non so se è una tigre, sarebbe un complimento definirlo così".