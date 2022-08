Guido Crosetto, l'affondo contro Draghi: "Da mesi state dicendo che..."

16 agosto 2022 a

"Record del debito pubblico. Eppure state dicendo da mesi che stava calando…": con un semplice tweet Guido Crosetto lancia un attacco mirato al governo Draghi e alla sinistra, che ha sempre elogiato il lavoro dell'esecutivo guidato dal banchiere. Quello dell'imprenditore è un commento sui nuovi dati pubblicati da Bankitalia. Proprio oggi infatti la Banca d’Italia ha pubblicato il report aggiornato sul debito pubblico italiano.

Stando al rapporto, come spiegato dal Tempo, a giugno il debito è aumentato di 11,2 miliardi rispetto al mese precedente, raggiungendo la cifra di 2.766,4 miliardi. Cosa ha provocato questo andamento? Ci sarebbero stati diversi fattori, come l'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro, ma anche la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio.

Il debito pubblico, ha precisato poi la Banca d'Italia, è in massima parte concentrato nelle amministrazioni centrali. Proprio lì è aumentato di 12,5 miliardi. Diversa la situazione nelle Amministrazioni locali, dove invece è diminuito di 1,3 miliardi. Il debito degli Enti di previdenza, infine, sarebbe rimasto pressoché invariato. Diversi i commenti al tweet di Crosetto. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "Hanno voluto i bonus, ora pagano lo scotto". Qualcun altro invece: "Caro Crosetto, diciamo le cose come stanno: Draghi ha fatto male. Molto male all’Italia, tanti errori Dalle sanzioni fatte a caso, al PNRR che va modificato".