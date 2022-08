Bianca Berlinguer, matrimonio sfumato con Manconi: "Avevamo giurato ma..."

18 agosto 2022 a

"Mai mi sarei aspettata che si potessero scatenare polemiche così violente nei confronti di Cartabianca": Bianca Berlinguer, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato delle critiche contro il suo programma in onda su Rai 3, preso di mira - come lei ha raccontato - "per il solo fatto di aver dato voce a tante opinioni diverse, come del resto hanno fatto tutti gli altri talk". La conduttrice ha spiegato di essersi abituata a questa situazione, che però non le fa certo piacere.

"Gli ultimi anni al Tg3, quando ero direttrice, sono stati difficili, soprattutto durante il governo Renzi - ha proseguito la giornalista -. Ma anche il periodo più recente è stato abbastanza complicato". Sui motivi alla base delle polemiche, invece, la Berlinguer ha detto: "Mi capita di assommare tre elementi: sono donna, lavoro per la Rai e sono figlia di Enrico Berlinguer. E pensi che per me si tratta di tre qualità, che spero di meritare". La conduttrice, poi, ha parlato anche della sua vita privata e in particolare del matrimonio sfumato con Luigi Manconi: "Avevamo fatto il giuramento, poi abbiamo soprasseduto perché c’era stata una forte ondata di ritorno del Covid. Lo faremo il prossimo anno...".

La giornalista, poi, ha parlato anche dei pro e dei contro derivanti dall'essere figlia di Enrico Berlinguer: "All’inizio è stato difficile perché dovevo affermare la mia identità individuale, come accade a tutti figli di personalità pubbliche. Però non mi piacciono i “figli di” che si lamentano di esserlo perché in realtà questa condizione ti dà più vantaggi che svantaggi, non bisogna essere ipocriti". Anche se ha confessato che in qualche caso l'essere "figlia di" costituisce un peso: "Quando in tv dico o faccio qualcosa che suscita polemiche, ci sono subito quelli che sui social scrivono commenti del tipo “tuo padre si sta rigirando nella tomba”, che è una frase ignobile e offensiva".