Niccolò Ghedini, "lui ha detto di scrivere così": voci pesantissime da Forza Italia

La notizia della morte di Niccolò Ghedini, storico avvocato di Silvio Berlusconi, è giunta inaspettata per molti. In pochi, infatti, sapevano che da tempo stava lottando contro una malattia. Aveva tentato anche un trapianto. In questi giorni era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Cosa che però non era riuscito a fermarlo. Ghedini avrebbe continuato a lavorare fino alla fine.

Ghedini, "il male incurabile": la vergogna pochi minuti dopo la morte | Guarda

Il programma sulla giustizia di Forza Italia - riporta La Repubblica - era passato ancora per le sue mani. "Niccolò ha detto di scrivere così…", assicurava ancora ieri più di un esponente azzurro. Ed è proprio dagli esponenti di FI che arriva la notizia della sua morte. Prima l'addio di Gianfranco Rotondi: "Ha lottato come un leone, scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che cade sul campo".

Niccolo Ghedini, una fine drammatica. Berlusconi sconvolto, "fino a 3 giorni fa..."

Poi il messaggio commosso di Silvio Berlusconi, legato a Ghedini da un forte sentimento di amicizia: "Ci ha lasciato il nostro Niccolò. Non ci sembra possibile, ma purtroppo è così. Il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci:tre giorni fa abbiamo lavorato ancora insieme. Cosa possiamo dire di lui? Un grande, carissimo amico, un professionista eccezionale, colto e intelligentissimo, di una generosità infinita. Ci mancherai immensamente, e ci domandiamo come potremo fare senza di te".