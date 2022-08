Controcorrente, Veronica Gentili sconvolta: "Non potevamo non dirvelo"

18 agosto 2022 a

"È morto il senatore di Forza Italia Niccolò Ghedini, la notizia è appena arrivata. È stato per molti anni l'avvocato di Silvio Berlusconi e aveva soli 62 anni": Veronica Gentili lo comunica ai telespettatori in diretta a Controcorrente su Rete 4 poco prima della mezzanotte. "Chiedo alla regia di farci vedere il post che ha fatto Silvio Berlusconi", ha continuato poi la conduttrice, mostrando il pensiero che il Cav ha dedicato al suo legale sui social.

"Ci ha lasciato il nostro Niccolò - si legge nel messaggio del leader azzurro -. Non ci sembra possibile ma purtroppo è così, il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci...". "Una notizia molto triste che arriva in diretta mentre siamo qui e non potevamo non darvela", ha detto infine la giornalista e conduttrice del talk di Rete 4.

A dare la notizia della scomparsa di Ghedini è stato il vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera Gianfranco Rotondi: "Addio a Nicolò Ghedini, uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più interessate che siano state a fianco di Silvio Berlusconi. Ha lottato come un leone, e scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che sceglie di cadere sul campo".