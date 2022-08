Giorgia Meloni, profezia finale di Crosetto: "Ecco quanto prenderà"

18 agosto 2022 a

a

a

Guido Crosetto ha le idee molto chiare su cosa potrebbe accadere il prossimo 25 settembre. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia in una intervista a Tpi spiega quali sono gli scenari in vista del voto senza usare giri di parole: "Fratelli d'Italia farà più del Pd. Più del 30 per cento".

"C'è chi fa discorsi in tre lingue per...". Guido Crosetto umilia Enrico Letta

Una profezia che supera addirittura le stime attuali nei sondaggi che danno il partito di Giorgia Meloni intorno al 24 per cento davanti a tutti. Crosetto poi ha aggiunto: "Quando dicevo che sarebbe arrivata al 25% mi prendevate tutti per culo. Vedrà. Scommetto, e ne riparliamo dopo il voto". Poi Crosetto ha parlato della probabile squadra di governo che potrebbe presentare Fratelli d'Italia e il centrodestra dopo la vittoria alle politiche: "ono persone abituate a fare politica tutti i giorni, da tutta la vita. Seguono Giorgia da un quarto di secolo. E a questi ora si é aggiunto il meglio della classe dirigente conservatrice italiana".

"La Fiamma non c'entra". Crosetto smaschera Letta: "Cosa gli interessa davvero"

Poi si sfoga anche sulla vicendia giudiziaria che ha coinvolto il sindaco di Terracina fermato 15 giorni fa: "Un arresto surreale. É stata appena scarcerata da un giudice. Ma io sono garantista con tutti, come lei sa bene". Prole chiare che lasciano intendere quanto sia alta la tensione sul voto e su questa campagna elettorale che si fa sempre più dura di giorno in giorno. Ma Crosetto non nasconde il suo ottimismo: sa già come andrà a finire.