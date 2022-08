Guido Crosetto su Sanna Marin: "Cosa vedo davvero in quel video"

19 agosto 2022 a

a

a

Sanna Marin è stata travolta dalle polemiche per alcuni video, finiti online non si sa come, in cui balla e si diverte con alcuni amici in un club durante il suo tempo libero. In particolare i suoi oppositori hanno avanzato il sospetto che ci possa essere stata della droga in quella circostanza: la premier finlandese si è sottoposta al test, il cui risultato verrà reso pubblico non appena sarà disponibile.

Sanna Marin, test anti-droga: il risultato che può travolgerla, cosa ha fatto

“Quando guardo il video di Sanna Marin - è il tweet di Guido Crosetto - non vedo nulla che mi colpisca negativamente. Mi preoccuperei di più di una persona che non avesse il tempo di rilassarsi con gli amici e facendo festa. Tanto più alla sua età. La vita privata di chiunque, deve essere privata”. Un commento che non fa una piega, quello di Crosetto. Dopo il video di ieri in cui la premier finlandese faceva festa, oggi ne è stato diffuso un altro in cui balla con un uomo nel prive di un club di Helsinki.

Toh, la sinistra difende la privacy dei leader: due pesi, due misure

“Ho ballato, cantato e fatto festa: cose perfettamente legali - ha dichiarato Sanna Marin - e non mi sono mai trovata in una situazione in cui ho visto o saputo di altri che facevano uso di droghe”. Le polemiche si sono appunto concentrate sul fatto che nel video potrebbe esserci un riferimento alla cocaina, che la premier finlandese ha smentito: per fugare ogni dubbio ha comunque deciso di sottoporsi a un test.