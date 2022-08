Guido Crosetto contro Rula Jebreal: la zittisce con una frase

20 agosto 2022 a

"Il Tizio che passa le giornate a intimidire giornalisti, aggredire critici sui social, e perfino a consigliare ai trolls di denunciarmi": Rula Jebreal ha parlato in questi termini di Guido Crosetto su Twitter. La giornalista, che non ha mai mostrato simpatia per Fratelli d'Italia e per la destra in generale, ha scritto: "Buona fortuna per quando dovrete spiegare alla stampa internazionale che sono ex fascisti/idonei a governare l'Italia". E ancora: "Dream Team: Crosetto e Meloni".

Le parole della Jebreal non hanno lasciato indifferente Crosetto, che quindi ha risposto a tono, aggiungendo però un pizzico di ironia: "Eccomi. Mai stato neppure di AN, si figuri fascista. Grazie per avermi concesso di poterla incontrare in tribunale e chiedere di farle fare una donazione forzata al Bambin Gesù!". Forse un riferimento all'intenzione non troppo velata di querelarla.

Pieno sostegno da parte degli utenti di Twitter. Uno per esempio ha scritto: "Che darei per stringerti la mano", qualcun altro invece: "Tienici aggiornati. La diffamazione è giustamente punita". E ancora: "Per quanto le posizioni politiche di Crosetto siano lontane dalle mie, le accuse rivoltegli sono assurdamente e totalmente ingiuste. È garbato, risponde sui temi e non insulta. La mia solidarietà a Guido Crosetto".