Giorgia Meloni, Marcello Pera: "Vi dico dove arriverà davvero"

Marcello Pera in un colloquio con il Fatto quotidiano si lancia in una profezia sul fruturo politico di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Come è noto i sondaggi danno il partito della Meloni in testa e attualmente tocca il 24 per cento dei consensi, secondo l'ultima rilevazione Tecnè. Ma Pera va oltre e profetizza un futuro radioso per la leader di FdI: "Lei è come Berlusconi nel 1994 e Renzi nel 2014, avrà un grande successo...".

Poi spiega anche le voci su un suo coinvolgimento nelle liste di FdI e non fa mistero di aver avuto contatti proprio con la Meloni: "Mi piacerebbe occuparmi della mia grande passione: le riforme costituzionali. E Giorgia ha battuto molto su questo tasto per provare a convincermi...". Negli ambienti di Fratelli d'Italia c'è molta fiducia sul risultato elettorale che arriverà la sera del 25 settembre e c'è chi come Pera si scatena in profezie che guardano anche al lungo periodo. Ma non è il solo.

Anche Guido Crosetto, tra i fondatori di Fratelli d'Italia, in un'intervista a Tpi si è lasciato andare a una profezia proprio sulla Meloni, una sorta di scommessa: "Vedrete che supererà il 30 per cento e sarà premier". Una quota, quella fissata da Crosetto, che ben oltre le rilevazioni attuali dei sondaggi. Bisognerà attendere il 25 settembre per sapere qualcosa in più. Ma di fatto una cosa è certa: sondaggi alla mano, il centrodestra potrebbe sbancare ai seggi.