Rita Dalla Chiesa, la confessione: "Cosa mi avevano proposto nel 2015"

"Sono entusiasta di impegnarmi in politica ma sono anche terrorizzata": Rita Dalla Chiesa commenta così la propria corsa con Forza Italia alle elezioni del 25 settembre. La conduttrice televisiva e figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, intervistata dall’Agi, sarà capolista in Puglia: "Già alla fine del 2015 mi avevano proposto di candidarmi a sindaco di Roma ma ognuno deve conoscere i propri limiti e io non ce l’avrei fatta, anche se qualche volta, vedendo gli altri, mi sono ricreduta".

"Ora è diverso - ha spiegato la Dalla Chiesa - ho ancora un’idea romantica della politica e sono pronta a studiare e a impegnarmi, non voglio fare una brutta figura". Parlando di Silvio Berlusconi, poi, ha aggiunto: "Il presidente avrebbe voluto candidarmi altre due volte, una al Senato e una alle Europee, ma non ho accettato. Adesso mi sono detta ’voglio chiudere un cerchiò, visto che la politica mi è sempre piaciuta".

La candidatura in Puglia, inoltre, avrebbe un significato parecchio importante per lei: "È una terra che amo, dove ho lavorato". La conduttrice, però, non nasconde di avere un po' di paura: "È come quando si scala una montagna, hai voglia di arrivare in cima e di guardare ma durante il percorso hai il timore di non farcela". Poi ha spiegato che la sua candidatura, in ogni caso, sarebbe potuta avvenire solo col centrodestra: "È la mia casa, sono sempre stata vicina all’area moderata, mi piacciono i tavoli intorno ai quali si possa mediare".